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У Путина озвучили новую абсурдную идею по объединению РФ и Украины

понедельник, 29 апреля 2019, 17:40
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Президент РФ Владимир Путин предложил сделать объединенное гражданство между Украиной и Россией в ответ на заявление победителя президентских выборов Владимира Зеленского о российских паспортах для жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщают росСМИ.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, благодаря такой риторике страны смогут прийти к общему знаменателю.

"Правда? Так и сказал? (имея ввиду заявление Зеленского, - прим. ред.) Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал Путин.

При этом президент РФ убежден, что русские и украинцы - единый народ, пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна реакция США на указ Путина о паспортах на Донбассе.

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