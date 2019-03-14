Под Харьковом ученики устроили настоящий террор в школе: фото и детали истории

В Харьковской области в одной из школ разгорелся скандал из-за избиения шестиклассника.

Об этом сообщает издание "Факты".

Инцидент произошел в городе Купянск в школе № 6. Там двое учеников восьмого класса в раздевалке спортзала жестоко избили шестиклассника Дамира. Агрессивные подростки били ребенка по голове до тех пор, пока он не потерял сознание. В результате 11-летний пострадавший попал в больницу с травмой головы, ушибами и отеком лица.

Информация о происшествие появилась в соцсетях, после этого стало известно, что это не первый подобный случай с этими же восьмиклассниками. Ранее они также были причастны в издевательствам над младшеклассниками.

"После того, как Дамира побили, он попал сначала в местную больницу, а затем в областную. Наш диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отек половины лица и левого глаза, внутренняя черепная гипертензия. Сейчас Дамира уже выписали, но он постоянно жалуется на головные боли. Врачи предупредили, чтобы мы следили за его зрением - в таких случаях оно часто падает", - рассказала мама пострадавшего Марина Рисова.

О том, что ее сын в школе сталкивается с буллингом, Марина даже не догадывалась.

"Сейчас я уже узнала, что есть двое восьмиклассников, которые выбирают себе жертв и терроризируют их. Раньше сын ничего об этом не говорил. Несмотря на то, что Дамир только в шестом классе, он самостоятельный, не жалуется и старается решать свои проблемы сам. Он хорошо учится, увлекается музыкой, занимает на музыкальных конкурсах призовые места. Дамир - староста класса, у него хорошие отношения с одноклассниками. Сын отзывчивый, всегда приходит на помощь. Его и избили потому, что он заступился на мальчика. Кстати, ученика восьмого класса", - поделилась мама избитого ученика.

Также она рассказала, что инцидент с избиение произошел на последнем уроке - на физкультуре. Дамира пошел переодеваться и увидел восьмиклассника, которого его же одноклассники, те самые два хулигана, довели до слез. Они спрятали обувь этого мальчика и не отдавали.

"Мой сын хоть и младше, но решил заступиться. Подошел к этим двум подросткам и попросил отдать мальчику обувь. Тогда один из этих хулиганов схватил сына, затащил в угол раздевалки и стал бить его по голове. Дамир рассказывал, что ударов было много и все — очень сильные. Через пару минут в ту же раздевалку зашел второй подросток. Он принес в раздевалку мяч из спортзала и специально стал бросать мяч в стену, чтобы тот отскакивал от стены. Мяч попал Дамиру в голову - как раз в то место, куда его несколько раз ударил первый подросток. Дамир потерял сознание", - рассказала Марина.

Также мама мальчика объяснила, что остальные дети не заступились за него, потому что испугались.

"Один мальчик потом рассказал, что был совсем рядом, но побоялся попасть под руку этим хулиганам. Он сказал: "Мне стало страшно. Я уже вышел из раздевалки, но все равно слышал, как они его бьют. Внезапно Дамир ойкнул и замолчал"", - сказала мама Дамира.

Она отметила, что после случившегося ее сын расплакался и попросил одноклассников никому о случившемся не рассказывать.

"Он больше всего боялся, что узнаю я. Я жду ребенка, и Дамир старался лишний раз меня не волновать. Он тихонько сбежал с урока физкультуры - так, чтобы его не увидел учитель", - сказала Марина.

Следы побоев потом заметил учитель истории.

"Обычно Дамир активен, на уроке отвечает, дискутирует. А тут сидел сам не свой. Учитель увидел, что у него отекло лицо, и тут же вызвал классного руководителя. В школе сыну оказали первую помощь. Дамир вернулся домой с отекшим лицом. Один глаз сильно опух. Началась рвота. Я отвела его в больницу, где сразу заподозрили черепно-мозговую травму", - рассказала Марина.

В больнице дежурная медсестра, увидев Дамира, сразу вызвала полицию. Его мама сразу написала заявление. Следующие три дня мальчик провел в медучреждении. Потом его выписали, но, как оказалось, преждевременно - дома Дамиру стало хуже. В результате мама отвезла его в Харьков, где сделали МРТ и поставили окончательный диагноз.

Вскоре Марина Рисова выяснила, что уголовное производство по факту избиения ее сына почему-то никто не открыл. Позже в пресс-службе Харьковского областного управления полиции заявили, что дело об избиении Дамира расследуется: Уголовное производство открыто по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Идет досудебное расследование.

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