Волонтеры раскрыли подробности о новейшем оружии войск Путина на Донбассе: опубликованы фото

Украинским волонтерам удалось обнаружить фотографии секретной российской системы орбитального подавления "Тирада-2", которая не так давно была замечена на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте международного разведывательного сообщества "InformNapalm".

Как отмечается, информация о присутствии в оккупированных районах Донбасса новейшей системы "стала сенсацией" для волонтеров, поскольку по данным открытых источников комплекс "Тирада-2" в 2019 году только планировали поставить на вооружение в Центральный военный округ России.

"В открытых источниках было мало информации о новой российской системе орбитального подавления "Тирада-2". Не было понятно и как выглядит эта система, потому что поисковики выдавали довольно противоречивые данные с фото различных систем и комплексов РЭБ. А в отдельных статьях тематических СМИ фигурировали только иллюстрационные фото, ни одно из которых не имело конкретной подписи и содержало целый перечень систем РЭБ, что значительно усложняло поиск. Именно поэтому мы сначала дали только фото макета одной из модификаций этой системы, чтобы не ввести себя и читателей в заблуждение", – пишут волонтеры.

Фото "Тирады-2" с дрона ОБСЕ помогло сузить поиск настоящих фотографий этого тайного комплекса, которые по неосторожности пресс-службы МО РФ попали в интернет. Сообщается, что, вероятно, они сначала были опубликованы на сайте МО РФ, которую подхватили российские "РИА Новости", потому что именно со ссылкой на эти источники и удалось поймать одну из немногих настоящих фото "Тирады-2", которую нашли в перепечатки новости на ресурсе Baltnews.lt.

Однако фото не имело подписи, что это именно "Тирада-2", а только содержало подпись источника "РИА Новости". Волонтерам удалось найти еще одно фото, которое также без подписи иллюстрировало статью о новейших российских разработки РЭБ. На заднем плане фотографии можно увидеть ту же систему, только с развернутой второй антенной. А подпись, которая была вшита в фото указывает, что она сделана 18.07.2018 на Николо-Александровском полигоне в Ставропольском крае РФ. Волонтеры сравнили фото с БПЛА из отчета СММ ОБСЕ на Донбассе и фото этой системы с конкурса на полигоне МО РФ и пришли к выводу, что это одна и та же система - "Тирада-2".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", "Тирада-2" - это система орбитального подавления, предназначенная для бесконтактного вывода из строя спутников связи. С ее помощью россияне скорее всего пытаются глушить канал связи между американскими БПЛА и спутниками.