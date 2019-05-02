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Годовщина ООС: генерал рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе

четверг, 02 мая 2019, 09:57
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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сделал обращение к украинцам.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Создание Российской Федерацией полноценных военных командований уровня армейского корпуса на территории ОРДЛО и введение их в состав восьмой общевойсковой армии Южного военного округа побудило руководство нашего государства прекратить проведение антитеррористической операции и перейти к военной операции, которая заняла соответствующее место в оперативном искусстве Вооруженных Сил Украины - операции Объединенных сил!", - отметил он.

Также Наев подчеркнул, что в соответствии с Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", были сформированы задачи и функции Командующего Объединенных сил и Начальника Объединенного оперативного штаба.

"В сжатые сроки объединенным оперативным составом начата работа по планированию операции и формирования Объединенных сил. Уже 30 апреля 2018 года все мероприятия по планированию и созданию группировок были завершены. Замысел применения составляющих сил обороны утвердил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины", - написал Командующий ООС.

По его словам, так начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины, где уже Объединенные силы, объединенные патриотизмом, мужеством, опытом под единым командованием приступили к выполнению определенных задач ради нашей победы.

"Формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшего мирной жизни населения региона. Все это происходило под бешеную канонаду из всех калибров, которыми российские захватчики испытывали нас на прочность. Но мы выстояли!!! Мы, Объединенные силы, стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь своего оружия и продолжили борьбу с врагом", - отметил Сергей Наев.

Кроме этого, он перечислил и самые важные достижения ООС.

"Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждения врага к уменьшению интенсивности огня и, вследствие этого, уменьшение количества потерь с нашей стороны. А также снижение уровня преступности в регионе, строительство мостов, содействие в строительстве дорог и больниц, создание надлежащих условий для жизни гражданского населения", - подчеркнул Наев.

Так, с начала операции Объединенных сил:

  • не нарушая Минских договоренностей, возвращено под контроль около 24 км2 территории, в том числе 3 населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы);
  • проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га;
  • уничтожено 52 655 взрывоопасных предметов;
  • восстановлено 1000 га территорий, которые уже используются в хозяйственных целях;
  • изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов
  • в пользу государства изъято материальные ценности, которые использовались незаконным способом, стоимостью около 274 млн. грн.

Наев отметил, что в рамках его инициативы "Помощь Восток" в лечебные учреждения Донецкой и Луганской областей передано медицинского имущества на сумму 5 800 000 грн.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе журналистам презентовали экспериментальную систему автоматизированного ведения боя.

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