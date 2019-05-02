Когда в Украину вернется жара: синоптик дала прогноз

В ближайшее время в Украине вновь похолодает, однако уже с 9 мая стоит ожидать потепления.

Об этом в своем блоге на "Opinionua" сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 6-8 мая в Украине ожидается очередная волна похолодания – температура воздуха понизится до +10 +15 градусов, на юге будет немного теплее – на 2-4 градуса больше. Также ожидаются осадки с периодическими прояснениями.

В Киеве с понедельника, 6 мая, также похолодает - максимальная дневная температура воздуха составит +10 +13 градусов. Однако уже с 9 мая снова начнется потепление, которое достигнет недавних 18-23 градусов.

"Такая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха может вскружить головы и повлиять на сосудистую систему, поэтому самое время заняться профилактикой своего здоровья", – отмечает Диденко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черновицкой области (город Сокиряны) 1 мая выпал снег.