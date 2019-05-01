В Украине на первое мая выпал снег: опубликованы фото

В Черновицкой области (город Сокиряны) в среду, 1 мая, выпал снег.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила местная жительница Лариса Тулюлюк, публикуя фото природного явления.

Так, на снимках можно увидеть заснеженный двор возле дома украинки. Но уже к вечеру снег растаял.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в Житомирской области выпал сильный град. Видимость на дороге была существенно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Ранее появились фото заснеженных Карпат в конце апреля.

Также в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.