Поражение "русского мира" в Одессе: соцсети обсуждают годовщину трагедии 2 мая

2 мая в Одессе и по всей Украины вспоминают жертв событий 2014 года, которые произошли в этот же день. Тогда при столкновениях активистов и сторонников "русского мира" погибли десятки людей.

В социальных сетях также активно напоминают о событиях пятилетней давности, вспоминая жертв трагических событий.

"Прошло пять лет. Одесса, в которой сепары потерпели поражение - цветущий украинский город, который после оккупации Крыма стало главным украинским курортом. Донецк и Луганск, где сепары победили-опустошены войной и разрушены. Одессу от ватного реванша надежно охраняют бойцы ВСУ и СБУ", - пишут украинские активисты в сети.

Также в сети вспоминают реконструкцию событий в Одессе, которая была опубликована в 2016 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Одессы пройдут массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, произошедших в Одессе в 2014 году, а сотни полицейских обеспечат безопасность присутствующих.