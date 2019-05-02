Как в Одессе готовятся к провокациям в годовщину трагедии 2 мая: фото и видео

В четверг, 2 мая, в центре Одессы пройдут массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной событий, произошедших в Одессе в 2014 году, а сотни полицейских обеспечат безопасность присутствующих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, на Куликовом Поле и Соборной площади люди почтят память погибших в Доме профсоюзов. Оба места взрывотехники уже проверили на наличие опасных предметов. Также вблизи указанных мест ограничили движение транспорта.

Вход в места проведения мероприятий возможен только через фильтрационные пункты. Это обусловлено исключительно задачей не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни и здоровью людей.

"Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, не нарушать общественный порядок и строго соблюдать нормы действующего законодательства, - обратился к одесситам и гостям города начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Иван Ищенко. - Помните об ответственности за использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Как сообщал "Апостроф", в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную.