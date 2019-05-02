Трагедия 2 мая в Одессе: журналисты напомнили о гибели украинских активистов и бездействии МВД

Завершить расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе практически невозможно, поскольку основной массив вещественных доказательств с мест событий исчез почти сразу после столкновений – улики были убраны коммунальщиками.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на комментарии активистов "Группы 2 мая".

Активистам удалось выяснить, что цепь трагических событий была запущена пророссийской стороной митинга на Греческой площади, а первым убитым стал активист "Правого сектора" Игорь Иванов. Погиб он вследствие огнестрельного ранения. Затем погибли еще шестеро человек.

Также активисты указали на наличие гранат у пророссийской стороны в ходе событий.

"Антимайдановцы эти самодельные гранаты принесли с собой. Они их обматывали железным проводом и присоединяли гвозди – они причинили очень много ранений" – рассказывает участник группы расследователей Светлана Пидпала.

По ее мнению, у патриотических сил оружие начало появляться гораздо позже – спустя час. Все это время правоохранители бездействовали.

"До начала стрельбы с украинской стороны в ответ прошло около 40 минут. И это был второй момент, когда руководство милиции могло ввести оперативный план "Волна", но они этого не сделали", - отметила Пидпала.

В данный момент главный подозреваемый по делу бездействия полиции – глава милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Фучеджи находится, по информации прокуратуры, в Приднестровье.

"Он обвиняется в служебной халатности", - отмечают активисты.

Однако, как утверждают в "Группе 2 мая" часть правоохранителей и нацгвардейцев пыталась урегулировать конфликт. Именно тогда пострадали около полусотни милиционеров, один из них даже лишился зрения.

Именно бездействие руководства полиции активисты называют одной из причин пожара в Доме профсоюзов, поскольку пророссийские активисты были фактически изолированы в здании и их можно было задерживать.

Отдельные активисты отмечают, что места событий сразу после трагедии были "зачищены" нарочно, чтоб скрыть следы преступлений.

"Третьего мая утром я увидела, что убрали уже всю Греческую площадь, по сути, место преступления. Мы, конечно, потом там находили много следов и гильз", - рассказывает одесский журналист Вера Запорожец.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, построили шашлычную.