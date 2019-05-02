Предательница Украины с Донбасса получила паспорт РФ: подробности

Бывшая подполковник украинской милиции, Ольга Качура, которая в 2014 году перешла на сторону сепаратистов, получила новый российский паспорт и изменила собственное имя.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook украинский военнослужащий и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Уже готовит пути отступления и "отдыха" за кровавые деньги", – пишет он.

Также как сообщается, Качура получила паспорт в обмен на серьезную взятку.

Напомним, Ольга Качура перешла на сторону боевиков в 2014 году и стала командиром реактивного дивизиона так называемой "3 омсбр 1 АК ДНР".

Как ранее сообщал "Апостроф", министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением РФ выдавать свои паспорта на оккупированной территории Донбасса.