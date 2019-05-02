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Шашлык из оккупантов: опубликовано интересное видео об "украинском Javelin"

четверг, 02 мая 2019, 05:36
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Украинские военнослужащие прошли обучение по использованию украинского аналога американского противотанкового комплекса Javelin – системы "Стугна".

Видеозапись стрельб опубликовал в YouTube блогер Харитин Старский.

Он отметил, что на учениях присутствовали разработчики оружия – инженеры конструкторского бюро "Луч".

"Ребята прошли полный учебный курс по использованию ПТРК "Стугна". Специалисты КБ "Луч" показали, как можно тренироваться на боевых комплексах, используя симуляцию огня", - прокомментировал он.

Блогер уточнил, что "Стугна" имеет ряд качественных отличий от своего собрата из США – это и сниженная цена и возможность менять цель в ходе стрельбы и контроль наведения ракеты на цель.

Как сообщал "Апостроф", к концу 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины получили на вооружение вездеходы UTV для перевозки боевых модулей "Стугна". Командир батареи противотанковых управляемых ракет уточнил, что главное преимущество вездеходов UTV - это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанкового комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа.

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Шашлык из оккупантов: опубликовано интересное видео об "украинском Javelin"
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