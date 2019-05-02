RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 мая

10:31
Стало известно о серьезных потерях у войск Путина в Сирии: появилась реакция Кремля
10:26
Улица окутана паром: опубликовано видео серьезного коммунального ЧП в Киеве
10:25
США впервые задействовали в боях новейший самолет-невидимку: опубликованы фото
10:20
Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж: первое видео церемонии
09:59
Будут "фишечки": у Зеленского сделали интригующее заявление про инаугурацию
09:58
Где смотреть онлайн Арсенал - Валенсия: расписание трансляций
09:57
Годовщина ООС: генерал рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе
09:56
Месси покорилась новая футбольная вершина: опубликовано видео
09:37
​Доллар и евро падают: официальный курс от НБУ
09:35
В престижном киевском ВУЗе прошел конкурс красоты: пикантные фото студенток
09:29
Как в Одессе готовятся к провокациям в годовщину трагедии 2 мая: фото и видео
09:00
Донателле Версаче - 64: как изменилась самая известная жертва пластических операций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о серьезных потерях у войск Путина в Сирии: появилась реакция Кремля

четверг, 02 мая 2019, 10:31
переглянути новину українською

На севере Сирии в провинции Хама в результате боевых действий погибли четверо российских военнослужащих.

Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на заявление сирийских боевиков.

Известно, что россияне погибли в результате артобстрела боевиками протурецкой коалиции "Фронт национального освобождения".

На данный момент российское военное руководство информацию о потерях не подтвердило.

"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящихся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее "Апостроф" сообщал, глава террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади выступил с видеообращением впервые после его проповеди в Мосуле в 2014 году.

Новости

2 мая

10:31
Стало известно о серьезных потерях у войск Путина в Сирии: появилась реакция Кремля
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Удивительная нежность: в киевском парке распустилась сакура, заворажива­ющие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: