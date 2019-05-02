Стало известно о серьезных потерях у войск Путина в Сирии: появилась реакция Кремля

На севере Сирии в провинции Хама в результате боевых действий погибли четверо российских военнослужащих.

Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на заявление сирийских боевиков.

Известно, что россияне погибли в результате артобстрела боевиками протурецкой коалиции "Фронт национального освобождения".

На данный момент российское военное руководство информацию о потерях не подтвердило.

"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящихся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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