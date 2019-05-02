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У Зеленского указали на важные нюансы с назначением на ключевые посты

четверг, 02 мая 2019, 11:03
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До инаугурации президента Владимира Зеленского Украина не узнает имена руководителей СБУ, Генпрокуратуры, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил сценарист сериала "Слуга Народа" Юрий Костюк.

По его словам, кандидатуры Зеленский озвучит после того, как зайдет в Администрацию президента.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, каков их бэкграунд, какова их реальная биография.

В том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского сделали интригующее заявление про инаугурацию.

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