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В Днепр прибыл борт с молодыми бойцами, ранеными на Донбассе

четверг, 02 мая 2019, 16:07
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В четверг, 2 мая в город Днепр прибыл вертолет с военнослужащими ВСУ, которые получили ранения в ходе боевых столкновений с оккупантами.

Об этом рассказала у себя в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она отметила, что на борту было двое юных защитников Украины, один из них в крайне тяжелом состоянии, сейчас доставлен в больницу Мечникова и подключен к аппарату искусственного дыхания.

"В Днепр военным вертолетом эвакуированы двое раненных защитников. Всю ночь военные медики боролись за жизнь военнослужащих, оперировали, стабилизировали ... Состояние одного солнышка, ему 24 года, крайне тяжелое, направленный в больницу Мечникова, на аппарате искусственной вентиляции легких. Другой защитник, ему 22 года, направлен в военный госпиталь", - написала Губа.

Чиновница отметила профессиональную работу медицинской службы ВСУ и местного врача, которые сохранили жизнь военнослужащим при сложной транспортировке.

"Медицинское сопровождение в полете обеспечила заведующая реанимацией нашего госпиталя полковник медицинской службы Ольга Васильевна Полякова", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", с утра среды, 1 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе, ранив двух военных.

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