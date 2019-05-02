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Смертельное 1 мая: украинские бойцы нанесли крупные потери боевикам на Донбассе

четверг, 02 мая 2019, 07:52
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За сутки 1 мая боевики, орудующие на востоке Украины, 18 раз нарушили режим прекращения огня, при этом шесть раз огонь велся с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook, боевики также вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих операции Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

При этом разведка сообщает, что пятеро оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отмечают силовики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети были опубликованы новые фотографии города Первомайск, находящегося на оккупированной территории Луганской области.

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