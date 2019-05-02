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В Одессе задержали сепаратиста в футболке с изображением флага России: фото и видео

четверг, 02 мая 2019, 14:59
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В Одессе, в ходе мероприятий к годовщине трагедии 2 мая 2014 года, на Куликовом поле был выявлен и задержан мужчина в футболке с надписью "Севастополь" и изображением российского флага.

Об этом сообщают журналисты местных изданий.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам Национальной гвардии как провокатор. Нацгвардейцы в свою очередь передали его полиции.

Активист "Уличного фронта" Демьян Ганул, который задержал мужчину, пояснил ситуацию у себя в Facebook.

"Мной был задержан мужчина в футболке с флагом РФ и надписью "Севастополь", и передан правоохранительным органам. Друзья, Севастополь - город, который находится во временной оккупации РФ. Этот человек своей одеждой поддерживает аннексию нашей территории. Крым - это Украина!!!", - отметил он.

Журналистам городского сайта Одессы удалось взять комментарий у заместителя начальника местного ГУНП Сергея Махотина. Он подтвердил, что действительно признаки нарушения закона в поведении мужчины в футболке с провокационными символами были.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля украинские пограничники отказали в пропуске через границу и запретили въезд на три года четырем иностранцам, которые имели на своем авто символику провокационного характера – георгиевские ленты.

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