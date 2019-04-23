В Украине устроили "теплый" прием для любителей георгиевских ленточек: опубликованы фото

Украинские пограничники отказали в пропуске через границу и запретили въезд на три года четырем иностранцам, которые имели на своем авто символику провокационного характера.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что среди задержанных у границы – три гражданина Молдовы и один Беларуси. Их остановили при пересечении пунктов пропуска "Кучурган-авто", "Староказачье" и "Могилев-Подольский-авто".

Правонарушение состоит в том, что иностранцы украсили салон своего авто георгиевскими (гвардейскими) лентами. По ним составили протокол о нарушении по ст.173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и передали его в Национальную полицию.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля в Одессе прошла акция, организованная известным иностранным сепаратистом. Участников митинга задержала полиция, но потом их отпустили. Одного из участников задержали за букет с "георгиевской ленточкой", которая запрещена в Украине.