В пассажирском поезде Черновцы-Киев произошел пожар: опубликованы фото

В ночь на 2 мая вблизи города Каменец-Подольский.произошел пожар в локомотиве поезда сообщением Черновцы – Киев.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, на место прибыли пожарные, которые установили, что горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м.

После возгорания машинист отцепил 16 вагонов с пассажирами от локомотива.

Пожар локализовали буквально за несколько минут, а затем полностью ликвидировали.

Что касается возможной причины пожара, то она в данный момент устанавливается специалистами.

Известно, что во время пожара никто из пассажиров поезда не пострадал.

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