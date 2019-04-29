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В Киеве пожарные спасли из огня десятки кошек: опубликовано фото

понедельник, 29 апреля 2019, 19:38
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В понедельник, 29 апреля, в Киеве загорелось помещение, в котором был расположен приют для кошек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Как отмечается, информация о пожаре в административном здании на улице Светлицкого в Подольском районе столицы поступила в 12:28.

"По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло на 1-этаже 2-этажного административного здания в помещении, где находился приют для кошек. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. Пожар спасателям удалось локализовать в 12:47, а в 12:59 - ликвидировать", – говорится в сообщении.

Пожарные эвакуировали 30 кошек. К сожалению, пять животных погибло. Также в результате пожара сгорели личные вещи и клетки для животных.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 апреля в селе Вороньков Киевской области произошел масштабный пожар в одном из жилых домов.

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