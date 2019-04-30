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ЧП на Ровенской АЭС: появились данные об угрозе для людей, видео

вторник, 30 апреля 2019, 23:58
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29 апреля на Ровенской атомной электростанции загорелся трансформатор, а специалисты заявили, что угроз для людей и природы нет.

Об этом сообщает ТСН.

Возгорание на Ровенской АЭС, которое произошло вскоре после годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС, очень напугало местных жителей. Их взволновали возможные последствия пожара для населения и окружающей среды. Однако спасатели заверили, что никаких угроз нет.

"Всегда есть переживания. После прибытия было установлено, что есть пожар трансформатора", - отметил руководитель дежурной смены оперативно-координационного отделения пожарно-спасательного отряда Сергей Гладкий.

Спасатели предотвратили возгорание масла в трансформаторе, где его тонны. И все же в результате пожара отключился третий энергоблок.

"Сработал алгоритм. Сработали условно машины, которые отключили энергоблок. Персонал наблюдал, каким образом все происходит", - заявил Петр Кратик, руководитель управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС.

По словам специалистов, замеры идут каждые 30 секунд. Инженер по радиационной безопасности ГУ ГСЧС Ровенщины Виталий Шахно каждое утро измеряет радиационный фон неподалеку АЭС. Говорит, со вчера ничего не изменилось и что нормальный радиационный фон до 0, 4 микрозивер за час, а днем пример показывал 0.25 сотых микрозивер за час.

Однако из-за отключения энергоблока убытки АЭС все таки понесет. Речь идет точно о миллионах гривен.

"Если сейчас один киловатт электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, составляет приблизительно 56 копеек, а блок миллионник производит условно около 30 миллионов киловатт. Надо умножать", - добавил Петр Кратик.

Сейчас на АЭС ждут разрешений, чтобы снова запустить третий энергоблок. Параллельно на АЭС специальная комиссия изучает причины возгорания трансформатора.

Как сообщал "Апостроф", на Ровенской атомной электростанции произошло отключение от сети энергоблока №3.

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