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Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса

четверг, 02 мая 2019, 11:34
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Донбасс можно вернуть в ближайшие пять лет, а вот ситуация с Крымом куда сложнее, так как на возвращение полуострова потребуется больше времени.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что никто не будет гарантировать Украине победу в случае военной операции.

"Как только мы с вами начнем это делать, наши партнеры, которые сейчас поддерживают Украину, от нас отвернутся. Они же понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией", - добавил Апаршин.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Я могу спланировать войсковую операцию по возвращению Крыма и Донбасса - Иван Апаршин.

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