Боевики начали "играть в прятки" с украинскими воинами на Донбассе: ВСУ побеждают, фото

Боевики начали создавать на оккупированных территориях Донецкой области муляжи своих позиций.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Штирлиц - инфо" в Facebook.

"Заметили ложные позиции российско-оккупационных войск с муляжами техники и личного состава. Оккупанты устали терять свою технику от приветственных адрес ОС и решили сделать манекены личного состава и техники.

Но мы все видим и даже знаем где вы все прячетесь, а туда мы стрелять не будем. Придется снова играть в игру, кто не спрятался - мы не виноваты. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - говорится в сообщении.

Также в сообществе опубликовали фотографии некоторых таких "позиций" боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей/