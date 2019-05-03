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Боевики начали "играть в прятки" с украинскими воинами на Донбассе: ВСУ побеждают, фото

пятница, 03 мая 2019, 14:08
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Боевики начали создавать на оккупированных территориях Донецкой области муляжи своих позиций.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Штирлиц - инфо" в Facebook.

"Заметили ложные позиции российско-оккупационных войск с муляжами техники и личного состава. Оккупанты устали терять свою технику от приветственных адрес ОС и решили сделать манекены личного состава и техники.

Но мы все видим и даже знаем где вы все прячетесь, а туда мы стрелять не будем. Придется снова играть в игру, кто не спрятался - мы не виноваты. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - говорится в сообщении.

Также в сообществе опубликовали фотографии некоторых таких "позиций" боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей/

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3 мая

14:08
Боевики начали "играть в прятки" с украинскими воинами на Донбассе: ВСУ побеждают, фото
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