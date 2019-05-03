Боевики наращивают обстрелы на Донбассе: есть раненые

В пятницу, 3 мая по состоянию на 12:00 оккупанты 12 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ходе брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, произошло уже 12 обстрелов со стороны противника… в течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил ранены", - отметил спикер МОУ.

Согласно предоставленной информации, наиболее опасная ситуация наблюдалась на Верхнеширокинском направлении, где противник обстреливал позиции военнослужащих ВСУ из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия с 00:30 беспрерывно в течение часа.

Также оккупанты применяли в районе Новотроицкого ночью и утром, около 6:00, запрещенное Минскими договоренностями оружие - 120-го и 82-го калибров.

У Марьинки утром были зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Под Авдеевкой с 6:40 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в 9:10 по позициям украинских военных выпустили 6 мин калибра 120 мм.

В районе Павлополь рано утром был зафиксирован длительный обстрел позиций сил ОС из вооружения БМП.

Как сообщал "Апостроф", 2 мая оккупанты 15 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив трех защитников. В ООС отметили, что противник вернулся к тактике применения "кочующих батарей", когда стрельба ведется из жилых районов оккупированных населенных пунктов.