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Инопланетный крымский пейзаж: появились фото из Армянска после катастрофы

пятница, 03 мая 2019, 03:36
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В сети опубликовали фото пейзажа в Армянске в оккупированном Россией Крыму, где произошла катастрофа на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Крымский бальзам".

"Хочется, конечно, всегда только о хорошем, но так не бывает. Есть у нас и такое техногенное "искусство". Кислотонакопитель завода "Крымский титан", - написали в сети и разместили снимки.

Напомним, экологическая катастрофа в городе Армянск из-за аварии на заводе "Крымский титан" произошла в августе 2018 года. В сети опубликовали множество фотографий с последствиями выброса неизвестного химического вещества в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.

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Инопланетный крымский пейзаж: появились фото из Армянска после катастрофы
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