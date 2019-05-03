Инопланетный крымский пейзаж: появились фото из Армянска после катастрофы

В сети опубликовали фото пейзажа в Армянске в оккупированном Россией Крыму, где произошла катастрофа на заводе "Крымский титан".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Крымский бальзам".

"Хочется, конечно, всегда только о хорошем, но так не бывает. Есть у нас и такое техногенное "искусство". Кислотонакопитель завода "Крымский титан", - написали в сети и разместили снимки.

Напомним, экологическая катастрофа в городе Армянск из-за аварии на заводе "Крымский титан" произошла в августе 2018 года. В сети опубликовали множество фотографий с последствиями выброса неизвестного химического вещества в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.