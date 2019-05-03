Под Львовом обнаружили сенсационную находку времен УПА: фото

27 апреля Национальный музей "Тюрьма на Лонцкого" получил архив подполья ОУН, который нашли во Львовской области.

Об этом сообщает информационное агентство "Гал-инфо".

Находку времен УПА нашли в окрестностях сел Лановка и Бойничи Стрыйского района 25 апреля. По предварительным выводам, архив, вероятно, принадлежал Меденицькому районном проводу ОУН. С 1945 года он входил в состав Стрыйского надрайонного провода, а затем - в Дрогобыческий надрайонный провод. Не исключено, что архив появился вследствие деятельности Стрыйской надрайонной организации пропаганды. Документы архива датируются приблизительно 1947-1950 гг.

Среди массива документов архива обнаружено пропагандистские документы, учебные материалы, отчеты различного характера с 1946 года по 1947 год, организационные отчеты, книги. Есть, например, издание стихов Леси Украинки 1947 года.

Кроме документов, в бидоне содержались также расходные медицинские материалы - бинты и лечебные препараты норсульфазол и ресульфазан.

Как объяснили работникам музея, норсульфазол применяется для лечения воспалений. Точное назначение ресульфазана неизвестно - по одной из версий, это мог быть антидот против ядовитых препаратов, применяли советские спецслужбы для захвата повстанцев в плен.

Отмечают, что это первый случай находки лекарств и, предположительно, средств реанимации повстанцев.

"Документы в плохом состоянии. Подготовка к реставрации и собственно реставрация документов потребует длительного времени. После реставрации документы будут храниться в архивных фондах Центра исследований освободительного движения", - говорится в сообщении.

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