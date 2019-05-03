​Погода на неделю: синоптики рассказали, где в Украине наступит лето

В начале новой рабочей недели на западе Украины синоптики прогнозируют дожди, а в восточных областях и Крыму будет солнечная погода, местами ожидается до 26 градусов тепла.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на востоке ожидаются летние 24-26 градусов тепла. В северных центральных и южных областях будет +19-22. Вместе с тем, существенное похолодание будет на западе. +9-11 в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, +11-13 ожидается в Хмельницкой и Черновицкой областях, + 12-14 будет в Закарпатской области и +14-16 - в Житомирской и Винницкой.

Ночью в западных областях ожидается 5-8 градусов тепла, а на остальной территории +9-12.

Во вторник, 7 мая, дожди накроют всю Украину, а грозы ожидаются во всех регионах, кроме западных.

На востоке, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской и Сичеславской областях сохранятся летние температуры - 20-26 градусов тепла. В западных областях немного потеплеет - до 17 градусов. Холоднее всего будет в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

Ночью будет +3-5 на западе и +8-12 на остальной территории.

Детально о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные.