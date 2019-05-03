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Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Прогноз погоды на 3-7 мая

Адриан Радченко пятница, 3 мая 2019, 07:32
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Прогноз погоды на 3-7 мая Фото: Pixabay.com

Первые выходные мая не порадуют украинцев теплой погодой - дожди с грозами ожидаются во всех регионах страны. Какой будет погода на выходные и начало следующей недели, узнавал "Апостроф".

В пятницу, 3 мая, дожди ожидаются во всех регионах, кроме Сичеславской и Харьковской областей, юга страны и Крыма. В Гидрометцентре уточнили, что сильные дожди ожидаются на западе Украины.

Теплее всего будет в южных областях и Крыму (+20-23). На остальной территории ожидается 17-20 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 4 мая, немножко похолодает в западных областях - днем температура воздуха составит 15-17 градусов. На один градус теплее ожидается на севере страны и в Одесской области. В других регионах будет 20-23 градуса тепла.

Ночью ожидается +6-8 на западе, и +9-11 в других регионах страны.

Также 4 мая на большей части страны ожидаются дожди с грозами. Сухо будет на востоке, в Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В воскресенье, 5 мая, дожди останутся только в западных областях. В этом регионе будет и холоднее всего - от 15 до 17 градусов с отметкой "плюс". На остальной территории ожидается 20-24 градуса выше нуля. Ночью будет 6-11 градусов в зависимости от региона.

Прогноз погоды на 3 мая
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Начало новой рабочей неделе ознаменуется возвращением грозовых дождей, которые ожидаются на севере, в центре и на юге. На западе синоптики прогнозируют дожди, а в восточных областях и Крыму будет солнечная погода.

На востоке ожидаются летние 24-26 градусов тепла. В северных центральных и южных областях будет +19-22. Вместе с тем, существенное похолодание будет на западе. +9-11 в Волынской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, +11-13 ожидается в Хмельницкой и Черновицкой областях, + 12-14 будет в Закарпатской области и +14-16 - в Житомирской и Винницкой.

Ночью в западных областях будет 5-8 градусов тепла, а на остальной территории ожидается +9-12.

Во вторник, 7 мая, дожди накроют всю Украину, а грозы ожидаются во всех регионах, кроме западных.

На востоке, а также в Сумской, Полтавской, Запорожской и Сичеславской областях сохранятся летние температуры - 20-26 градусов тепла. В западных областях немного потеплеет - до 17 градусов. Холоднее всего будет в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.

Ночью будет +3-5 на западе и +8-12 на остальной территории.

По словам синоптика Наталии Диденко, существенное потепление вернется в Украину 9-10 мая.

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