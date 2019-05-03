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Погода на выходные: синоптики рассказали, что ждет украинцев

пятница, 03 мая 2019, 11:06
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В субботу, 4 мая, в Украине немного похолодает, а также в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает "Апостроф".

4 мая температура опустится до +15...+17 градусов в западных областях. Но на один градус теплее ожидается на севере страны и в Одесской области. В других регионах будет 20-23 градуса тепла.

Ночью столбики термометров покажут +6...+8 градусов на западе, и +9...+11 в других регионах страны.

Также в субботу на большей части Украины ожидаются дожди с грозами. Сухо будет на востоке, в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

В воскресенье, 5 мая, дожди останутся только в западных областях. В этом регионе будет и холоднее всего - от 15 до 17 градусов с отметкой "плюс". На остальной территории ожидается 20-24 градуса выше нуля. Ночью будет +6...+11 градусов в зависимости от региона.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные".

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