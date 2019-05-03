Пропагандисты боевиков показали "доказательство" присутствия "нациков" на Донбассе

В сети распространяют фейк, что бойцы ВСУ на Донбассе используют нацистскую символику.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Марьинка, позиции ВСУ. Дурацкая "шутка", причем, насколько я понимаю, нарушающая закон Украины", - написал он.

Так, оккупанты распространяют информацию, что украинские бойцы реально используют запрещенную во многих странах нацистскую символику, в войне с населением Донбасса.

Пользователей сети возмутила данная информация.

Как сообщал "Апостроф", на одной из страниц в социальной сети Facebook, посвященной кандидату в президенты и шоумену Владимиру Зеленскому, его сравнили с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.