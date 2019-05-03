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У Зеленского пообещали "вернуть" закон, за который досталось Порошенко

пятница, 03 мая 2019, 13:02
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Уголовная ответственность за незаконное обогащение при новом президенте Украины Владимире Зеленском будет восстановлена.

Об этом заявил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка.

"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

При этом советник Зеленского по международным вопросам Александр Данилюк подчеркнул, что вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

Напомним, что ранее на принятии закона настаивал уже бывший глава государства Петр Порошенко, но его версия документа вызвала вопросы у экспертов и общественных активистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный депутат Сергей Лещенко, входящий в состав команды избранного президента Владимира Зеленского, рассказал о том, как окружение главы государства будет влиять на его работу.

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