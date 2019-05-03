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Известный нардеп рассказал о группах влияния в команде Зеленского

пятница, 03 мая 2019, 10:33
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Народный депутат Сергей Лещенко, входящий в состав команды избранного президента Владимира Зеленского, рассказал о том, как окружение главы государства будет влиять на его работу.

По его словам, в команду войдут два брата - Сергей и Борис Шефиры, которые создавали "Квартал 95" вместе с Зеленским.

"Они к нему относятся, как родители к сыну. Они ближайшие соратники. Они вместе принимают решения. В части контента, который касается продвижения кандидата", - рассказал нардеп.

Кроме того, в команде Зеленского будут работать юрист "Квартала" Иван Баканов и Андрей Богдан, которого Лещенко назвал политическим советником главы государства.

Помимо этого, в окружении Зеленского останутся Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Алексей Кирющенко, Руслан Стефанчук, Дмитрий Разумков, Сергей Ныжный, Виктор Андрусив, Руслан Рябошапка, Александр Данилюк и Айварас Абромавичус.

"Круг участников достаточно широк. Поэтому те люди, которые будут отвечать за направления, будут определены, когда пройдет инаугурация и назначение. Разговор о должностях со мной точно не велся, и я знаю, что со многими другими людьми тоже не велся, и некоторых это начинает беспокоить. Но я понимаю, почему это происходит, поэтому я к этому спокойно отношусь. Как только ты начинаешь с кем-то что-то обсуждать, к тебе начинают сразу враждебно относиться. Ругаться и так далее. Зеленский в данном случае, он никому вообще ничего не обещал. На сегодняшний день решение по главе Администрации тоже не принято, хотя список кандидатов — их несколько", - добавил Лещенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что оОлигарх Игорь Коломойский назвал избрание Владимира Зеленского на выборах президента Украины – общей победой для него с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

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