Пора работать на страну: Зеленский обратился с предложением к бизнесу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ближайшее время провести ряд открытых встреч с представителями бизнеса.

О своих планах он сообщил на странице в Facebook.

"Во время моего президентства отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - написал он.

Зеленский отметил, что официально приглашает представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречи - "уже в ближайшие дни".

"Расставим все точки над "і", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что пришло время всем работать на страну по прозрачным правилам.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского высказались о восстановлении ядерного оружия.