В Алчевске боевики устроили разборки посреди улицы: фото и видео

В сети активно обсуждают кадры, на которых боевики так называемой "ЛНР" устроили разборки посреди Алчевска.

На ролике, опубликованном в YouTube, видно, как боевики начали хвалиться друг перед другом своими "боевыми заслугами", а потом переходят на грубости.

Местные жители в социальных сетях сообщили, что пьяный "военный" на Deawoo столкнулся с внедорожником, за рулем которого была девушка.

"Они вышли из автомобилей, он начал орать на нее матом, а она, кстати, была с ребенком, она говорит, вы ударили мою машину, он послал ее, прыгнул в свой Ланос и уехал. Мы догнали его возле воинской части на Ленинградской, он сидел в машине и потухал уже. Мы подперли его своей машиной, подошли и начали говорить об аварии", - сообщили в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из погибших на Донбассе боевиков, Сергей "Север" Тереник, был убит в ходе ссоры со своими же "товарищами".