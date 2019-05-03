RU   UA   EN  

пятница, 3 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 мая

08:00
Всемирный день свободы печати и именины Федора: какой праздник 3 мая
07:49
Под Львовом обнаружили сенсационную находку времен УПА: фото
07:32
Боевики атаковали позиции ООС, прикрываясь мирными жителями: есть раненые
07:23
Умер актер, сыгравший популярного персонажа "Звездных войн"
06:57
В Киеве пьяный мужчина с гранатой устроил ЧП: фото и видео
06:48
Борзый экс-главарь ДНР набросился в сети на ставленника Москвы
06:32
В Украину идет нежное потепление: карта погоды и прогноз на 3 мая
06:30
Гороскоп на 3 мая: Девы должны довериться интуиции, а Овнов ждут преграды
05:35
Под Днепром в лесу обнаружили развешанные на деревьях "трупы": фото
04:38
В Китае создали обезьян с человеческим вариантом гена: фото
03:36
Инопланетный крымский пейзаж: появились фото из Армянска после катастрофы
02:33
Весенняя гроза в Украине: в соцсети показали впечатляющие фото молний
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики атаковали позиции ООС, прикрываясь мирными жителями: есть раненые

пятница, 03 мая 2019, 07:32
переглянути новину українською

В течение суток четверга, 2 мая, боевики российско-оккупационной армии 15 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив трех защитников.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что четыре раза позиции украинских защитников были обстреляны из оружия, запрещенного Минскими соглашениями: 120 и 82 мм минометов.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в отчете.

В ОСС также отметили, что боевики вернулись к тактике применения кочующих батарей.

"Враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское с 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка со 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное", - отметили в ООС.

При этом сообщается, что украинские военные не ответили на провокации боевиков, поскольку была опасность нанести вред мирным жителям.

Всего в результате обстрелов 2 мая боевики ранили трех украинских военных. В свою очередь войска оккупантов получили значительно более тяжелые потери: ранения получили девять боевиков.

В ночь на 3 мая враг четыре раза обстрелял позиции ООС. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Москва сменила куратора боевиков на Донбассе.

Новости

3 мая

08:00
Всемирный день свободы печати и именины Федора: какой праздник 3 мая
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: