Боевики атаковали позиции ООС, прикрываясь мирными жителями: есть раненые

В течение суток четверга, 2 мая, боевики российско-оккупационной армии 15 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив трех защитников.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что четыре раза позиции украинских защитников были обстреляны из оружия, запрещенного Минскими соглашениями: 120 и 82 мм минометов.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в отчете.

В ОСС также отметили, что боевики вернулись к тактике применения кочующих батарей.

"Враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское с 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка со 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное", - отметили в ООС.

При этом сообщается, что украинские военные не ответили на провокации боевиков, поскольку была опасность нанести вред мирным жителям.

Всего в результате обстрелов 2 мая боевики ранили трех украинских военных. В свою очередь войска оккупантов получили значительно более тяжелые потери: ранения получили девять боевиков.

В ночь на 3 мая враг четыре раза обстрелял позиции ООС. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Москва сменила куратора боевиков на Донбассе.