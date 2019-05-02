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Появились подробности ликвидации на Донбассе боевика с позывным "Север"

четверг, 02 мая 2019, 20:32
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Один из погибших на Донбассе боевиков, Сергей "Север" Тереник, был убит в ходе ссоры со своими же "товарищами".

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer, со ссылкой на источники в соцсетях.

Как пишет один из местных жителей, в Докучаевске в день смерти Тереника произошла перестрелка между пьяными боевиками, в ходе которой были жертвы.

Также в комментариях к новости о гибели "Севера" пишут, что "его убил свой же".

Как сообщал "Апостроф", с середины апреля украинские военнослужащие сумели ликвидировать троих боевиков, которые позже были идентифицированы волонтерами.

Ранее в сети опубликовали фото наемника боевиков ЛНР Виктора Захарова, родом из поселка Михнево Московской области РФ. Он был ликвидирован 13 апреля.

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