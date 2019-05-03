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В Украину идет нежное потепление: карта погоды и прогноз на 3 мая

пятница, 03 мая 2019, 06:32
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3 мая практически по всей территории Украины ожидается потепление, в некоторых областях температура воздуха будет достигать +23 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Главное в прогнозе погоды на завтра, 3 мая, то, что наконец ожидается потепление. В течение дня столбики термометров поднимутся до +15 +20 градусов, а при прояснениях до +20 +23 градусов.

Подойдут новые дожди, атмосферный фронт обусловит влажную погоду в большинстве областей Украины", - отметила она.

На северо-востоке страны будет меньше осадков. Также минимум дождей ожидается в центральных областях и в Крыму.

В Киеве пятница будет влажной, но теплой. Температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, а вот днем ожидается +18 +19 градусов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на выходных, 4-5 мая, в Украине будет теплая погода, но с осадками в виде дождя.

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