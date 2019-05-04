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Часть Украины накроют ливни: карта погоды и прогноз на выходные

суббота, 04 мая 2019, 13:00
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В воскресенье, 5 мая, в Украине ожидаются ливни с грозами, хотя погода будет теплой.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"5 мая в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня повысится до 18 +24 градусов, на Западе снизится до +14 +18 градусов. Дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в западных областях. Буквально на грани - Житомирщина и Киевщина. На остальной территории будет преобладать сухая солнечная погода. Ветер снизит комфорт, ожидается порывистым, даже сильным", - отметила она.

Что касается Киева, то здесь осадков не ожидается.

"В Киеве воскресенье предполагается теплым, около 20 градусов. Будет сильным ветер, примите это во внимание. Существенные дожди завтра в столице - вряд ли", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето в Украине.

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