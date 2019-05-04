Майские праздники в Украине: какие дни будут выходными на следующей неделе

На следующей неделе в Украине будет один выходной день посреди недели и рабочая суббота.

Об этом сообщается в решении Кабмина.

В частности, выходным будет 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы).

В тоже время, согласно распоряжению Кабмина, украинцы будут отрабатывать выходной вторника, 30 апреля, в субботу, 11 мая. Причем, такой распорядок касается предприятий и организаций с пятидневной рабочей неделей.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, где в Украине наступит лето. В частности, в начале новой рабочей недели на западе Украины синоптики прогнозируют дожди, а в восточных областях и Крыму будет солнечная погода, местами ожидается до 26 градусов тепла.