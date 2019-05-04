RU   UA   EN  

суббота, 4 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 мая

10:10
На Волыни разгорелся скандал из-за смерти 24-летнего парня: фото и видео
10:10
Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео
09:49
Экс-невесту Кличко избил бойфренд: что известно
09:45
Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций
09:36
На Донбассе заметили мощное российское вооружение: опубликованы фото
09:28
​На пункте пропуска случилась трагедия с украинцем, ехавшим в Венгрию: фото и видео
09:00
Насте Каменских - 32: как эффектная поп-дива выглядела до похудения
08:43
Сети шокировали "праздничные" фото российских полицейских к 9 мая
08:14
Самолет со множеством пассажиров попал в катастрофу в США: фото и видео
08:00
День Звездных войн и именины Марии: какой праздник 4 мая
07:53
Это уже слишком: в сети обсуждают новые детали дела по ДТП с Зайцевой в Харькове
07:34
Украину накрыл мощный град с ливнями: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе заметили мощное российское вооружение: опубликованы фото

суббота, 04 мая 2019, 09:36
переглянути новину українською

На Донбассе на вооружении у боевиков заметили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в пятницу, 3 мая.

В частности, в этот раз эта станция была замечена на западной окраине Первомайска (58 км к западу от Луганска).

Отметим, что это не первый раз, когда "Кредо-М1" была замечена на оккупированном Донбассе.

Так, в Донецкой области эту станцию видели у боевиков летом 2015 года. Ее обнаружили в арсенале бандформирования "Хан" террористической организации "ДНР". А в октябре 2016 года – у бандформирования "ДРГ Патриот", которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми российскими военнослужащими.

Аналогичная ситуация обстоит и с боевиками оккупированной части Луганской области, использующими эту станцию. Здесь это вооружение видели в 2015 году и в марте 2016-го.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России показали фото эшелона с военной техникой рядом с украинской границей.

Новости

4 мая

09:49
Экс-невесту Кличко избил бойфренд: что известно
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Люди будущего, или как умереть для эгоизма и воскреснуть для любви

А небо плачет грозами: синоптики дали прогноз на Пасху и майские выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: