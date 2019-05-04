На Донбассе заметили мощное российское вооружение: опубликованы фото

На Донбассе на вооружении у боевиков заметили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в пятницу, 3 мая.

В частности, в этот раз эта станция была замечена на западной окраине Первомайска (58 км к западу от Луганска).

Отметим, что это не первый раз, когда "Кредо-М1" была замечена на оккупированном Донбассе.

Так, в Донецкой области эту станцию видели у боевиков летом 2015 года. Ее обнаружили в арсенале бандформирования "Хан" террористической организации "ДНР". А в октябре 2016 года – у бандформирования "ДРГ Патриот", которое комплектуется российскими наемниками и кадровыми российскими военнослужащими.

Аналогичная ситуация обстоит и с боевиками оккупированной части Луганской области, использующими эту станцию. Здесь это вооружение видели в 2015 году и в марте 2016-го.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России показали фото эшелона с военной техникой рядом с украинской границей.