​На пункте пропуска случилась трагедия с украинцем, ехавшим в Венгрию: фото и видео

На КПП "Лужанка" умер 47-летний житель Берегового, который спешил в Венгрию, чтобы сделать операцию на сердце.

Об этом сообщает mukachevo.net.

По предварительным данным, мужчина с женщиной пешком пересекали границу. Мужчина ехал в Венгрию на операцию на сердце, все соответствующие документы были на руках. Его оформили во внеочередном порядке, но сразу после прохождения таможенной процедуры ему стало плохо.

На сопредельной стороне на мужчину ждала скорая помощь Венгрии.

После ухудшения состояния, работники КПП вызвали скорую помощь украинской стороны, но, к сожалению, мужчина умер.

Впоследствии пресс-служба Мукачевского пограничного отряда подтвердила данный факт.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья добавили, что речь идет о береговчанине, 1972 года рождения.

На место происшествия прибыли следователи. Правоохранители не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Тело погибшего направлено в морг Береговской райбольницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом.