На Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с бусом: первые данные о погибших

На Донбассе у пункта пропуска Еленовка Донецкой области взорвался гражданский автобус.

Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Telegram-канал "Inside Donetsk".

Отмечается, что в результате происшествия, по разным данным, один человек погиб ещё двое или трое пострадали

По предварительной информации, при пересечении нейтральной зоны из Украины на оккупированную территорию водитель микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу, после чего произошёл взрыв.

Подробности инцидента устанавливаются.

Напомним, во вторник, 5 февраля, в Донецкой области, между городами Марьинка и Курахово, произошло крупное ДТП, в котором погибло 6 человек

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ дали жесткий отпор боевикам на Донбассе.