Украинский топ-чиновник заявил про отставку

Глава Национального совета по телерадиовещанию Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - говорится в заявлении.

Также Артеменко рассказал, чего именно не удалось осуществить за эти пять лет.

"Не все удалось сделать. Среди мечтаний, не успел реализовать - добиться принятия нового закона об аудиовизуальных услуги, запустить фольклорный радио, открыть образовательный и военно-патриотический телеканалы, достроить сеть общественного вещания, создать мощный мониторинговый центр", - рассказал о своих мечтах он.

Также он высказал свои надежды по поводу новых людей, которые придут на его смену.

"Новые люди, которые придут на мое место и в будущем места моих коллег, убежден, продолжат то, что так трудно мы начинали в середине 2014 года, и начнут новые проекты. Потому что такой закон жизни. Потому что Украина, какими бы разными мы ни были, - превыше всего!" – добавил Артеменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ раскрыли резонансные данные, обнаруженные во взломанной почте главы Нацтелерадио.