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Стало известно, лидеры каких фракций проигнорировали встречу с Зеленским в Раде

суббота, 04 мая 2019, 18:47
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Встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде решили проигнорировать руководители фракций большинства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на общение с Зеленским не пришли председатель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов и глава "Народного фронта" Максим Бурбак.

При этом на встречу пришли спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, а "Народный фронт" был представлен первым заместителем главы фракции Андреем Тетеруком и депутатом Антоном Геращенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с председателями фракций и предложил провести инаугурацию 19 мая.

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