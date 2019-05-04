В Киеве бизнесмена нашли застреленным в квартире: опубликованы фото и видео

4 мая в квартире многоэтажного дома на проспекте Валерия Лобановского в Киеве обнаружили труп мужчины.

Как сообщает "Информатор", мертвого мужчину в квартире нашла его супруга.

Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили рядом с телом погибшего пистолет. Полиция устанавливает детали инцидента.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По данным издания, мужчина был частным предпринимателем. Одна из версий полицейских – самоубийство.

На месте работали следственно-оперативные группы Голосеевского района, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 мая в частном доме российского города Нязеперетовск были обнаружены мертвыми пять человек, среди которых четырехлетний ребенок.