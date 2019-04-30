В Киеве произошло смертельное ЧП под подъездом многоэтажки: фото и видео

Во вторник, 30 апреля, в Киеве обнаружили труп мужчины, который лежал под подъездом 16-этажного дома.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, когда на место прибыли медики, то им оставалось только констатировать смерть. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили.

Умершим оказался 40-летний местный житель. Он в понедельник, 29 апреля, праздновал свой день рождения.

Так, мужчина работал в строительной бригаде и не злоупотреблял алкоголем и даже в свой день рождения не пил спиртного. Утром его должен был забрать руководитель и на машине доставить на работу. Однако, по приезду начальника, мужчина пожаловался ему на боли в сердце. Тот предложил ему оставаться дома и посоветовал вызвать скорую помощь.

Чуть позже мужчину обнаружили мертвым возле подъезда.

Детали происшествия и причину смерти будут выяснять правоохранители. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой.