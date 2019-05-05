Бабы нарожали: сеть разозлило фото с военного парада в Крыму

В сети обсуждают фотографию из оккупированного Россией Крыма, где на 9 мая проходил парад матерей с детьми.

Снимок опубликовал в сети блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Так, на полуострове проводили парад, в котором участвовали женщины со своими детьми. Все были одеты в военную форму и везли коляски с малышами, а детей постарше вили за руку.

Отметим, что снимок был сделал еще 9 мая 2015 года в городе Симферополь в аннексированном Крыму.

В интернете пользователей возмутило такое мероприятие и они прокомментировали действо.

Как сообщал "Апостроф", в Севастополе аннексированного Крыма местный фотограф предложила всем желающим сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.