Кукушка съехала: в сети показали монетизацию победобесия в Крыму

В Севастополе аннексированного Крыма местный фотограф предложила всем желающим сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.

Работы фотографа были опубликованы блогером RoksolanaToday&Крым25%‏ в Twitter.

Она отметила, что несмотря на циничность происходящего, такого рода фотосеты пользуются спросом у жителей Севастополя.

"Фотограф из Севастополя стрижет денежку… А ведь война - это не фотоссесии это смерть, боль и морок. Лапти так видят своих детей", - пишет блогер.

"Доктор! Проверьте кукушку у моих родителей! может, она съехала!", - добавила она в посте к фото.

В то же время комментаторы под постом отметили пагубное влияние такого рода инициатив на психику детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась удачная пародия на репетицию в Санкт-Петербурге парада Победы, который пройдет 9 мая.