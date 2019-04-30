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Кукушка съехала: в сети показали монетизацию победобесия в Крыму

вторник, 30 апреля 2019, 20:08
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В Севастополе аннексированного Крыма местный фотограф предложила всем желающим сделать фотографии своих детей в военной форме времен Второй мировой и с ящиком боеприпасов.

Работы фотографа были опубликованы блогером RoksolanaToday&Крым25%‏ в Twitter.

Она отметила, что несмотря на циничность происходящего, такого рода фотосеты пользуются спросом у жителей Севастополя.

"Фотограф из Севастополя стрижет денежку… А ведь война - это не фотоссесии это смерть, боль и морок. Лапти так видят своих детей", - пишет блогер.

"Доктор! Проверьте кукушку у моих родителей! может, она съехала!", - добавила она в посте к фото.

В то же время комментаторы под постом отметили пагубное влияние такого рода инициатив на психику детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась удачная пародия на репетицию в Санкт-Петербурге парада Победы, который пройдет 9 мая.

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