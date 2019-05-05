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​Названо имя убитого под Киевом полицейского

воскресенье, 05 мая 2019, 12:34
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Стало известно, что в Барышевке Киевской области убили заместителя начальника местного отделения полиции майора Антона Павленко.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на информированные источники в правоохранительных органах.

Также выяснилось, что ранее на него уже было осуществлено покушение, однако тогда попытка закончилась неудачей.

В то же время, спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович уточнил УНН, что правоохранители связывают убийство с его профессиональной деятельностью.

По его словам, убитый был 1987 года рождения.

Отвечая на вопрос об оперативно-розыскных мероприятиях по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, спикер ответил, что "спецоперация "Сирена" продолжается на территории Киевской области".

Как сообщал "Апостроф", медики скорой помощи не смогли спасти жизнь заместителю начальника Барышевского отделения полиции, на которого было совершено покушение в ночь на 5 мая.

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