​Под Киевом расстреляли полицейского начальника: первые фото и видео

В ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом возле одного из местных ресторанов прозвучали выстрелы.

Об этом сообщает "Информатор".

По неподтвержденной информации, стрельба началась возле ресторана "Маестро", который расположен на улице Киевский шлях, 46а, целью нападения мог быть глава местного отделения полиции.

В пользу этой версии говорит большое количество полицейских, в том числе и в штатском, а также сотрудников прокуратуры. Помимо них на месте работала мобильная криминалистическая лаборатория. Скорее всего, в мужчину выстрелили, когда он выходил или садился в автомобиль Hyundai Tucson.

Находившиеся на месте происшествия полицейские отказались от каких-либо комментариев, поэтому на данный момент неизвестно, в каком состоянии находится жертва нападения и удалось ли ему выжить. Возле самого места происшествия, которое расположено в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливают и досматривают все проезжающие машины.

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля под Одессой группа неизвестных вооруженных лиц по непонятной причине открыла огонь по общественным активистам и начала разбивать их автомобили.