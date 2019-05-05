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Появились новые подробности убийства полицейского начальника под Киевом

воскресенье, 05 мая 2019, 08:51
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Медики скорой помощи не смогли спасти жизнь заместителю начальника Барышевского отделения полиции, на которого было совершено покушение в ночь на 5 мая.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Отмечается, что в ночь на 5 мая мужчина, находясь вне службы, отдыхал в местном кафе "Маэстро".

В какой-то момент полицейский вышел на террасу, когда неизвестный выстрелил в него, ранив в шею.

На место чрезвычайного происшествия немедленно прибыли медики скорой помощи, однако спасти жизнь мужчине не удалось.

Сейчас полиция области организовала оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. В области проводится спецоперация "Сирена".

По факту убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

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